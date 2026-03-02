Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 2vom 02.03.2026
23 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6

Laura lernt Davids alte Freunde kennen und wundert sich, warum er ihr seine Vergangenheit verschwiegen hat. Sie erfährt, dass es zwischen Vater und Sohn einen heftigen Streit gab. Tims und Annas Geburtstag ist geprägt von den Erinnerungen an ihren alten Freund David. Regina versucht, den Kaufvertrag in die Hände zu bekommen. Als Laura von Reginas Gebot mitbekommt, verschweigt ihr Georg bewusst, dass Josef durchaus den Hof an Regina verkaufen wollte.

