Ein Hof zum Verlieben
Folge 20: Kein Entkommen
23 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 6
Tim bemerkt, dass die Verkaufsangelegenheit des Albershofes Laura zunehmend belasten. Als er Oliver und Laura bei einem Verkaufsgespräch sieht, trifft Tim eine impulsive Entscheidung. Maja sucht Ablenkung bei Ludwig. Doch wie weit kann sie vor ihren Gedanken an die Schwangerschaft fliehen? Leonard wirft seiner Mutter genervt an den Kopf, dass sie sich in letzter Zeit zu sehr auf Ludwig fokussiert hat. Anna muss schlucken: Hat sie ihren Zweitgeborenen vernachlässigt?
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