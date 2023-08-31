Staffel 6 Folge 1: Lifting für die Ohrläppchen?Jetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 1: Staffel 6 Folge 1: Lifting für die Ohrläppchen?
Christina Lugner nimmt die regelmäßige Wartung ihrer Körperteile sehr ernst und möchte durch regelmäßige Tunings, die Uhren des Lebens wesentlich verlangsamen. Mausi Lugner ist bereit Opfer zu bringen. Für ein straffes Gesicht ist Durchhaltevermögen angesagt. Der ehemaliger Boxprofi Fadi Merza hat im Beautyinstitut von Sabine Apfolterer einen schweren Kampf zu bestreiten. Sein Ziel: seinen furchterregendsten Gegner, die Spritze, zu besiegen. Der Endgegner fordert Fadi Merzas Falten heraus und tritt mit spitzen Argumenten in den Kampf. Reality TV-Star „Bambi“ Nina Bruckner ist sehr um ihre Außenfassade bemüht und möchte sich darum kümmern lassen. Seit ihren Schwangerschaften gibt es Probleme mit der Standfestigkeit. Karin Karrer alias das Zebra möchte Richard Lugner wieder schöne Augen machen können. Beautydoc Jörg Knabl soll ihr dabei behilflich sein. Nach den ersten Bemessungen kann Karins Verjüngungsprozess starten.
