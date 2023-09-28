Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 6Folge 5vom 28.09.2023
49 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 12

Während die Amseln und ihre Gefährten in den frühen Morgenstunden noch ein Singkonzert veranstalten, hallen in Nina Bruckner alias Bambi nur die Alarmglocken wider. Kurz vor der Operation breitet sich Panik aus, doch die Vorfreude auf das Auftragswerk des Schönheitschirurgen Jörg Knabl gibt ihr den dringend benötigten Halt. Immer öfter plagen den Schönheitschirurgen Artur Worseg Zweifel an seinem Beruf. Er ist dafür bekannt neue Wege einzuschlagen. Um den Kopf freizubekommen, wendet er auch manchmal Techniken an, die seine Sichtweise auf Dinge verändern. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ein Motto das auch Beauty Doc Sabine Apfolterer nicht nur beruflich, sondern auch privat in die Tat umsetzt. Es ist für die Chirurgin nichts Ungewöhnliches, auch von Zeit zu Zeit selbst am Operationstisch Platz zu nehmen.

