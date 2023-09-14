Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schlagersängerin Adriana, entscheidet sich, die Bühne mit dem Operationstisch zu tauschen, um sich von dem renommierten Chirurgen Jörg Knabl eine neue Nase designen zu lassen. Bei Sabine Apfolteres Patientin Andrea liegt der Fokus auf einer Generalsanierung. Nach einer starken Gewichtsabnahme von über 40 Kilo wird die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer den Rücken, den Busen und die Oberarme straffen. Als menschliches Kunstwerk galt auch Carmen Kreuzer in ihrer Zeit als Topmodel. Die gebürtige Steirerin wurde als Muse von Vivienne Westwood und Karl Lagerfeld weltberühmt. Einige Jahrzehnte später ist von dem glamourösen Leben nicht mehr viel übrig. Das soll geändert werden. Artur Worseg soll Carmen zu einem strahlenden Augenaufschlag verhelfen.

