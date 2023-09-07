Staffel 6 Folge 2: Ein straffer Bauch soll es seinJetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 2: Staffel 6 Folge 2: Ein straffer Bauch soll es sein
Die Luxusdomina Marija hegt schon seit langem einen großen Wunsch, für dessen Umsetzung sie sich an den renommierten Schönheitschirurgen Jörg Knabl wendet. Die Domina ist gewohnt ihren Willen durchzusetzen und möchte sich ihren Wunsch nach einem XL-Busen nicht so schnell ausreden lassen. Die Austro Legende Tony Wegas beißt mit seinen Wünschen bei Artur Worseg auf Granit. Der Sänger möchte sich seinen Bauch straffen lassen. Im Erstgespräch stellt sich jedoch heraus, dass das geplante Vorhaben des Stars nicht so umgesetzt werden kann wie gedacht. Die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer ist eine beliebte Adresse in Sachen Bodylifts. Die aufwendigen Operationen zählen zu einem ihrer Spezialgebiete. Die 48-Jährige Andrea hat sehnsüchtig auf ihren Termin bei der Schönheitschirurgin hin gefiebert.
