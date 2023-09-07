Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Leben für die Schönheit

Staffel 6 Folge 2: Ein straffer Bauch soll es sein

ATVStaffel 6Folge 2vom 07.09.2023
Staffel 6 Folge 2: Ein straffer Bauch soll es sein

Staffel 6 Folge 2: Ein straffer Bauch soll es seinJetzt kostenlos streamen

Ein Leben für die Schönheit

Folge 2: Staffel 6 Folge 2: Ein straffer Bauch soll es sein

48 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 12

Die Luxusdomina Marija hegt schon seit langem einen großen Wunsch, für dessen Umsetzung sie sich an den renommierten Schönheitschirurgen Jörg Knabl wendet. Die Domina ist gewohnt ihren Willen durchzusetzen und möchte sich ihren Wunsch nach einem XL-Busen nicht so schnell ausreden lassen. Die Austro Legende Tony Wegas beißt mit seinen Wünschen bei Artur Worseg auf Granit. Der Sänger möchte sich seinen Bauch straffen lassen. Im Erstgespräch stellt sich jedoch heraus, dass das geplante Vorhaben des Stars nicht so umgesetzt werden kann wie gedacht. Die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer ist eine beliebte Adresse in Sachen Bodylifts. Die aufwendigen Operationen zählen zu einem ihrer Spezialgebiete. Die 48-Jährige Andrea hat sehnsüchtig auf ihren Termin bei der Schönheitschirurgin hin gefiebert.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Ein Leben für die Schönheit
ATV
Ein Leben für die Schönheit

Ein Leben für die Schönheit

Alle 6 Staffeln und Folgen