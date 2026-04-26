Lagerfeuer, atmosphärische Musik und ein sehr gutes Quiz im Schloss BröllinJetzt kostenlos streamen
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Folge 2: Lagerfeuer, atmosphärische Musik und ein sehr gutes Quiz im Schloss Bröllin
142 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
Joko und Klaas laden euch dieses Mal in das gemütliche, kleine Dorf Bröllin ein, um 100.000 Euro zu gewinnen, oder einfach nur die Atmosphäre zu genießen. Für musikalische Unterhaltung sorgt Bosse live vor Ort!
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