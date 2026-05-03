So geht Trash-TV: "Ein sehr gutes Quiz" auf dem WertstoffhofJetzt kostenlos streamen
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Folge 3: So geht Trash-TV: "Ein sehr gutes Quiz" auf dem Wertstoffhof
146 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12
Joko und Klaas erfinden den Begriff "Trash-TV" heute neu! Denn "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" findet dieses Mal am Wertstoffhof Nord in Erfurt statt. Und ja: die Zuschauer:innen können sogar während der Sendung ihren Müll entsorgen.
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