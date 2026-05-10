Königliches Quiz: Joko & Klaas auf der PlassenburgJetzt kostenlos streamen
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Folge 4: Königliches Quiz: Joko & Klaas auf der Plassenburg
131 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Joko möchte Klaas einen Traum erfüllen und wählt als vierte Location die Plassenburg in Kulmbach. Wer wird sich zwischen königlichen Mauern und Mittelalter-Vibes den Koffer mit 100.000 Euro erspielen?
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