Eine schrecklich nette Familie
Folge 1: So hat alles angefangen
23 Min.
Alltag bei den Bundys - das bedeutet schon am frühen Morgen Zoff und Aufregung. Doch es kommt noch schlimmer: Al hat sich für den Abend den Besuch eines Basketballspiels vorgenommen, doch Peggy hat die neuen und frisch vermählten Nachbarn eingeladen. Und dieses Paar bekommt nun die Freuden des Ehelebens hautnah vorgeführt. Das Resultat: Die Frischvermählten verlassen völlig zerstritten das Haus, während sich Peggy und Al längst wieder versöhnt haben.
