Sony PicturesStaffel 1Folge 5
Folge 5: Mustang '65

24 Min.

Al und Steve wollten sich ursprünglich einmal Kellys Freund gründlich vornehmen und den Jungen etwas Respekt vor der Elterngeneration lehren. Doch dann läuft alles ganz anders: Al und Steve kaufen dem Jungen dessen alten Ford Mustang ab. Und nun müssen ihre Ehefrauen Peggy und Marcy auf die angenehme Gesellschaft ihrer Ehegatten verzichten - denn diese verbringen fortan jede Minute ihrer Freizeit in der Garage mit der Instandsetzung ihres Schrotthaufens.

