Eine schrecklich nette Familie
Folge 11: Der Albtraum
24 Min.
Marcy will zwei Straßenarbeiter engagieren, weil ihre Einfahrt repariert werden muss. Al rät ihr davon ab, da er die Arbeiter für Betrüger hält. Al behält Recht - was Marcy aber nie im Leben zugeben würde. Das Problem verfolgt sie in den Schlaf. In den folgenden Nächten hat Marcy erotische Träume - und ihr Sex-Partner darin ist Al. Während Steve Al deshalb Vorwürfe macht, beschäftigt sich Marcy intensiv mit Traumdeutung - und kommt zu einem überraschenden Ergebnis ...
