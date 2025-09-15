Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Albtraum

Marcy will zwei Straßenarbeiter engagieren, weil ihre Einfahrt repariert werden muss. Al rät ihr davon ab, da er die Arbeiter für Betrüger hält. Al behält Recht - was Marcy aber nie im Leben zugeben würde. Das Problem verfolgt sie in den Schlaf. In den folgenden Nächten hat Marcy erotische Träume - und ihr Sex-Partner darin ist Al. Während Steve Al deshalb Vorwürfe macht, beschäftigt sich Marcy intensiv mit Traumdeutung - und kommt zu einem überraschenden Ergebnis ...

