Eine schrecklich nette Familie

Mit Stewardessen spaßt man nicht

Sony PicturesStaffel 1Folge 10
Mit Stewardessen spaßt man nicht

Folge 10: Mit Stewardessen spaßt man nicht

24 Min.

Al und Peggy zoffen sich, weil Al keine Lust hat, auf die Hochzeit von Peggys Cousine zu gehen. Der Streit eskaliert, und um Peggy zu beweisen, dass er auch ohne sie kann, kommt er die Nacht nicht nach Hause. Stattdessen bittet er seinen Kollegen Luke, bei ihm übernachten zu dürfen - eine Entscheidung mit Folgen, denn plötzlich erscheinen dort Terry und Sherry, zwei lockere Stewardessen. Luke verschwindet mit Terry im Schlafzimmer - und nun wird es ernst für Al.

