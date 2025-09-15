Eine schrecklich nette Familie
Folge 12: Der Boss
24 Min.
Im Radio hört Al die furchtbare Nachricht: Ein Flugzeug ist abgestürzt, und in dem saß Gary, sein Boss. Der Chef kannte Al allerdings nicht persönlich. Al hat eine Idee: Er schickt der Familie einen riesigen Blumenstrauß. So wird der neue Boss auf ihn aufmerksam. Er gibt 300 Dollar für Blumen aus - um dann zu erfahren, dass sein Boss lebt. Noch schlimmer: Die Familie hat alle Blumenspenden an gemeinnützige Organisationen weitergeleitet. Doch Al gibt nicht auf.
