Eine schrecklich nette Familie
Folge 2: Lieben macht schlank
24 Min.
Die Nachbarn Steve und Marcy besuchen die Bundys: Während sich die Männer an einem erotischen Programm im Fernsehen ergötzen, regen sich die Frauen genau darüber auf. Wie immer hat Marcy eine Weisheit aus ihrer Frauengruppe bei der Hand: Wenn ein Mann sein Leben lang einem Sportverein treu sein kann, sollte er das doch auch bei seiner Frau schaffen. Als sich Peggy fragt, ob sie für ihren Mann immer noch begehrenswert ist, rät ihr Marcy zu einer ganz besonderen Diät.
