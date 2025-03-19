Eine wie keine
Folge 10: Folge 10
23 Min.Ab 6
Manu ist im siebten Himmel: Sie ist auf einem wunderschönen Gestüt und ihr Chef zeigt sich von seiner charmantesten Seite. Doch alles ist nur Show, denn sie mimt seine Verlobte Alexandra Aden ... Zunächst scheint Manus Begeisterung für das Rennpferd "Diavolo" der Preissenkung im Weg zu stehen - bis sie sich kurzerhand auf den Rücken des Pferdes schwingt und davon galoppiert ...
