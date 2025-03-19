Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 14
24 Min.Ab 6

Endlich - ein ganzes Wochenende nur für Manu und Daniel. Zur Sonntagsschicht kommt Daniel kurz mit ins Hotel. Doch statt Hausaufgaben zu machen, unternimmt er lieber heimlich Streifzüge - und entdeckt auf dem Dach einen echten Hubschrauber! Manu rutscht das Herz in die Hose, als Ralf aufgeregt anruft und irgendwas von Hoteldach und Helikopter stammelt: Dani wird doch nicht ...

