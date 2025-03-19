Eine wie keine
Folge 1: Folge 1
27 Min.Ab 6
Die impulsive Neuköllnerin Manu Berlett will eigentlich nur eins: dass ihr achtjähriger Sohn Daniel glücklich ist! Bei ihrer neuen Arbeit als Putzfrau im Fünf-Sterne-Hotel "Aden" stellt Manu die Welt der Reichen und Schönen auf den Kopf. Doch sie braucht den Job, damit ihr Ex Ralf ihr nicht Dani wegnimmt. Hoffentlich sieht das auch der ausgesprochen gutaussehende Hoteldirektor Mark Braun ein ...
