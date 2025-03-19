Eine wie keine
Folge 3: Folge 3
24 Min.Ab 6
Manu wird im Grand Hotel "Aden" in die Auseinandersetzung zwischen Hoteldirektor Mark Braun und dessen reichem Bruder Philip verwickelt. Dabei hat sie mit ihrem Ex Ralf, dem gemeinsamen Sohn Daniel und den Intrigen von Ralfs neuer Freundin Lindi genug zu tun. Doch sie glaubt daran, dass der Familienrichter ein Einsehen hat und Ralfs Antrag auf das alleinige Sorgerecht für Daniel abweisen wird.
