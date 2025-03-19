Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 4

SAT.1 Staffel 1 Folge 4
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 4: Folge 4

24 Min. Ab 6

Manu braucht nach dem Verlust des Sorgerechts alle Kraft, um im Job zu funktionieren. Während Mark Braun die Verlobung mit der Hotelerbin Alexandra Aden vorantreibt, macht sein künftiger Schwiegervater einen Deal mit Marks verhasstem Bruder Philip. Manu gibt sich größte Mühe, vor den hochkarätigen Gästen alles richtig zu machen. Bis sie einen kleinen Jungen in der Lobby stehen sieht ...

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

