Eine wie keine
Folge 102: Folge 102
24 Min.Ab 6
Eigentlich will Manu sich aus Marks Angelegenheiten heraushalten, doch als sie sieht, wie sehr Oliver unter dem Streit mit Mark leidet, kann sie nicht anders und vermittelt zwischen den beiden Sturköpfen. Mit Erfolg! Die Freunde versöhnen sich. Privat scheint bei Mark also wieder alles im Lot, wären da nicht seine Geldsorgen. Aber er hat schon einen neuen Plan ...
