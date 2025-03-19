Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 103

SAT.1 Staffel 1 Folge 103
Folge 103

24 Min. Ab 6

Während Mark plant, einen wertvollen Diamanten zu stehlen, der im eigenen Hotel ausgestellt wird, erlebt Manu eine freudige Überraschung: Ihre kleine Schwester Jana taucht bei ihr in Berlin auf! Nach langer Zeit bringen sich die Schwestern auf den neusten Stand. Doch schon im nächsten Moment verplappert sich Jana und gibt nichtsahnend Manus Gefühlswelt preis: ausgerechnet vor Mark!

