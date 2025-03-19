Eine wie keine
Folge 19: Folge 19
24 Min.Ab 6
Manus Etikettenschwindel bezüglich des No-Name-Weins zieht so weite Kreise, dass Julius Aden Mark zur Rede stellt. Ihm gelingt es zunächst, den Verdacht auf seinen Weinlieferanten abzuwälzen. Solange, bis Philip herausfindet, dass dieser Lieferant gar nicht existiert. In seiner Not nennt er die Adresse eines Bekannten von Manu. Julius Aden selbst will schon am nächsten Tag das Geschäft überprüfen.
