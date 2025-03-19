Eine wie keine
Folge 113: Folge 113
24 Min.Ab 6
Manu hat Alexandra und Philip gemeinsam im Bett erwischt! Und dann muss sie Alexandra auch noch versprechen, Mark gegenüber zu schweigen. Alexandra will ihren Traum von der Hochzeit mit Mark nicht aufgeben. Und sie möchte, dass Mark ihr seine Wahrheit freiwillig erzählt. Sie fordert absolute Ehrlichkeit vor der Hochzeit - und geht sogar soweit, Mark ihren Fehltritt mit Philip zu beichten ...
