Eine wie keine
Folge 122: Episode 122
23 Min.Ab 6
Manu ist wehmütig: Im Hotel erinnert sie jede Kleinigkeit schmerzlich an Mark. Manu empfindet sogar Mitgefühl für Alexandra. Wenn sie selbst wegen Mark schon so leidet, wie muss es dann erst Alexandra nach der geplatzten Hochzeit gehen? Doch gerade, als sich Manu mit dem Gedanken abfindet, dass er für immer verschwunden ist, erhält sie ein Lebenszeichen von Mark!
