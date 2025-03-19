Eine wie keine
Folge 135: Episode 135
23 Min.Ab 6
Alexandra versucht verzweifelt, Mark zurückzugewinnen. Als der sie harsch zurückweist, will sie Manus Treppenhaus anzünden. Mark kann das Schlimmste gerade noch verhindern. Er weiß jetzt, dass er Alexandra eine ehrliche Aussprache schuldet. Als Philip dabei hineinplatzt, wirft Mark ihn hochkant raus. Er bleibt mit der aufgelösten Alexandra in Manus Wohnung zurück. Und die kommt jede Sekunde heim!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick