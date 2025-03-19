Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 135

SAT.1Staffel 1Folge 135
Episode 135

Episode 135Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 135: Episode 135

23 Min.Ab 6

Alexandra versucht verzweifelt, Mark zurückzugewinnen. Als der sie harsch zurückweist, will sie Manus Treppenhaus anzünden. Mark kann das Schlimmste gerade noch verhindern. Er weiß jetzt, dass er Alexandra eine ehrliche Aussprache schuldet. Als Philip dabei hineinplatzt, wirft Mark ihn hochkant raus. Er bleibt mit der aufgelösten Alexandra in Manus Wohnung zurück. Und die kommt jede Sekunde heim!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen