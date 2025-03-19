Eine wie keine
Folge 154: Episode 154
24 Min.Ab 6
Alexandra hält einen Brief ihres Vaters in Händen, der sie beschwört, die Tradition des "Adens" nicht aufzugeben. Philip bezweifelt die Echtheit des Briefes. Da steckt doch Mark dahinter! Schließlich gesteht Mark: Ja, der Brief ist tatsächlich von ihm. Doch jedes Wort darin ist wahr und könnte auch von Julius stammen! Alexandra gerät ins Wanken.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick