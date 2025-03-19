Eine wie keine
Folge 157: Episode 157
24 Min.Ab 6
Manu will keinen schmutzigen Wahlkampf gegen Gina führen. Aber sie lässt sich von Mark überreden, bei der entscheidenden Rede einen Knopf im Ohr zu tragen, um sich Instruktionen geben zu lassen. Während Gina sich vor dem Personal ungewohnt emotional gibt, wird Manu durch Marks Anweisungen immer nervöser. Schließlich beschließt sie, sich auf das zu besinnen, was sie ausmacht. Kann Manu so gewinnen?
