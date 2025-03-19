Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 172

SAT.1Staffel 1Folge 172
Episode 172

Episode 172Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 172: Episode 172

24 Min.Ab 6

Manu hat ihre liebe Not, Daniel von Toni, dem neuen Mann an ihrer Seite, zu überzeugen. Mark entschließt sich derweil zu einem echten Neustart mit Alexandra. Allerdings muss Alexandra akzeptieren, dass Mark auch weiterhin an Manus Seite gegen Philip kämpfen wird. Alexandra ist überglücklich und erklärt sich einverstanden. Manu gegenüber markiert Alexandra jedoch ihr Revier: Finger weg von Mark!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen