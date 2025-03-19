Eine wie keine
Folge 175: Episode 175
24 Min.Ab 6
Nach einigem Zögern glaubt auch Mark an Manus Theorie, dass Gina die geheime Informantin ist, die den Sachs-Konzern als "Schaf im Wolfspelz" bloßstellt. Um Gina die Gelegenheit zu geben, ihre Deckung fallen zu lassen, beschließen Manu und Mark schließlich, dass sie Gina in ihre Pläne gegen das Sachs-Imperium einweihen müssen. Ist das der Gang ins Verderben?
