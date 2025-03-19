Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 180

SAT.1Staffel 1Folge 180
Folge 180: Episode 180

23 Min.Ab 6

Alexandra schafft es mithilfe ihres bestochenen Hausarztes, Mark "zu beweisen", dass er der Vater des ungeborenen Kindes ist. Manu springt indes für Karin bei einer Spionageaktion gegen den Sachs-Konzern ein, um endlich handfeste Beweise gegen den kriminellen Konzernchef Adrian in der Hand zu haben. Am geheimen Treffpunkt wird Manu jedoch schmerzhaft bewusst, dass sie in eine Falle getappt ist.

