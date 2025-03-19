Eine wie keine
Folge 181: Episode 181
24 Min.Ab 6
Manu wurde entführt! Sie ist in einen Hinterhalt der Sachsens geraten, der eigentlich für Karin Keller bestimmt war. Mark kommt fast um vor Sorge. Aber Manu schafft es, Mark einen Hilferuf zu schicken. Der eilt sofort zu Manus Rettung. Doch Mark hat die Rechnung ohne den Kidnapper gemacht: Der droht Manu zu erschießen, wenn Mark ihm nicht sofort Karin Kellers Aufenthaltsort nennt!
