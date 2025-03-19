Eine wie keine
Folge 182: Episode 182
23 Min.Ab 6
Um Manu zu retten und Zeit zu gewinnen, verrät Mark dem Kidnapper Karins Adresse. Aber die Gefahr für Manu und Mark ist damit nicht abgewandt. Der Profikiller fesselt Manu und Mark mitten in der Einöde an Bahngleise - und überlässt sie ihrem Schicksal. Jeden Augenblick kann ein Zug kommen! Plötzlich sind die beiden sich so nah wie nie zuvor. Manu und Mark schwören sich die ewige Liebe.
