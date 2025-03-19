Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 209

SAT.1Staffel 1Folge 209
Folge 209: Episode 209

24 Min.Ab 6

Mark muss erkennen, dass er Manu nicht aus ihrem Glück reißen darf. Denn als er bei ihr vor der Tür steht, um ihr seine Liebe zu gestehen, öffnet sie ihm - im Brautkleid! Und so bietet Mark Manu an, ihr bei den Hochzeitsvorbereitungen zu helfen. Doch beim gemeinsamen Planen der Feier knistert es zwischen beiden. Manu hält es nicht mehr aus: Sie fleht Mark an, sie ein für alle Mal freizugeben.

