Eine wie keine
Folge 38: Folge 38
23 Min.Ab 6
Manu setzt auf eine neue Formel für ihre Beziehung zu Mark: Vertrauen ja - Liebe nein. Umso mehr freut sie sich, als Mark sie mit der Besorgung eines wichtigen Paketes beauftragt - anscheinend vertraut er ihr schon mehr, als sie dachte. Doch als Manu klar wird, dass es sich bei dem Paket um ein Geschenk für Marks Verlobte handelt, versetzt es ihr - ganz gegen ihre Vorsätze - einen Stich ins Herz.
