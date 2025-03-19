Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 39

Folge 39: Folge 39

25 Min.Ab 6

Manu ist ganz aufgeregt - ihr Sohn hat eine Verabredung mit einer echten Prinzessin! Doch das Traumdate entwickelt sich schnell zur Katastrophe: Beim Anblick von Manus Putzkittel ergreift die Kleine die Flucht. Daniel ist untröstlich. Bis er bei Currywurst und Apfelschorle gesteht: Der feine Anzug kratzt, Mädchen sind sowieso doof und die Prinzessin hat schrecklich nach Parfüm gestunken ...

