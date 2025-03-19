Eine wie keine
Folge 93: Folge 93
23 Min.Ab 6
Alexandra schwört auf Rache: Ihr Vater hat eine Affäre mit Emily! Derweil bekommt Manu Mark nicht aus dem Kopf. Sie folgt ihrem Herzen und trifft sich erneut mit ihm. Mark erklärt dabei den Kuss für null und nichtig, aber Manu kann ihre Gefühle für Mark nicht verdrängen: Sie bittet Knut, ihr Zeit zu lassen. Der stellt eine Bedingung: Manu soll ihm ins Gesicht sagen, dass sie Mark nicht liebt!
