Folge 107

SAT.1 Staffel 1 Folge 107
Folge 107

24 Min.Ab 6

Der missglückte Diamantenraub hat ein Nachspiel: Manus Gefühle spielen Achterbahn und Mark hat sich eine gehörige Erkältung eingefangen. Fiebrig bricht Mark in Manus Armen zusammen. Sie verfrachtet Mark auf ihre Couch und verordnet strenge Bettruhe. Als Daniel die beiden so sieht, fragt er gerade heraus, warum Mark und Manu nicht heiraten, da sich doch beide offensichtlich so lieb haben ...

