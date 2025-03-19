Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 141

SAT.1Staffel 1Folge 141
Episode 141

Episode 141Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 141: Episode 141

24 Min.Ab 6

Mark hat Manu vollkommen überrumpelt: Statt in Las Vegas nur zu heiraten, will er mit ihr und Daniel dahin auswandern! Manu liegt die Vorstellung, alles aufzugeben, schwer auf der Seele. Andererseits, was gibt es noch zu überlegen, wenn nur eins zählt: Manu und Mark lieben sich. Also, auf nach Las Vegas! Als sie ihm glücklich ihre Entscheidung mitteilt, wartet eine böse Überraschung auf Manu ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen