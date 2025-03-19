Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 148

SAT.1Staffel 1Folge 148
Episode 148

Folge 148: Episode 148

24 Min.Ab 6

Manu hat Angst, dass es für Mark nur noch seinen Rachefeldzug gegen Philip gibt. Sie macht sich solche Sorgen um Mark, dass sie sogar mit Alexandra gemeinsame Sache macht. Die beiden Frauen bewegen schließlich Philip dazu, seinem Bruder ein Friedensangebot zu machen. Mark jedoch weist dieses Angebot harsch zurück: Philip ist ein Mörder! Und Mark wird ihn zur Strecke bringen ...

