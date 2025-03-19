Eine wie keine
Folge 158: Episode 158
24 Min.Ab 6
Manu hat gewonnen. Sie ist Belegschafts-Vertreterin und die Fusion ist abgewendet. Doch sie hat die Rechnung ohne Philip und Gina gemacht ? Jessica freut sich auf ein Date mit Frederic Fuchs. Moritz' Bedenken schlägt sie in den Wind - reine Eifersucht! Aber Moritz traut Frederic nicht über den Weg und folgt Jessica zu ihrem Date. Doch er verliert ihre Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick