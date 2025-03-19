Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 167

SAT.1Staffel 1Folge 167
Episode 167

Eine wie keine

Folge 167: Episode 167

24 Min.Ab 6

Oliver beugt sich Philips Erpressung und ist nun wieder Finanzchef des Adens. Bald wird klar, warum Philip so viel daran liegt. Oliver soll dabei helfen, Alexandra finanziell zu ruinieren! Für Manu bietet sich derweil die Gelegenheit, Informationen gegen die Sachs-Gruppe zu sammeln. Die Sache hat nur einen Haken. Manu muss sich dafür ausgerechnet als Alexandra Aden ausgeben! Ob das gut geht?

SAT.1
