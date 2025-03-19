Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 187

SAT.1 Staffel 1 Folge 187
Folge 187: Episode 187

24 Min.Ab 6

In letzter Sekunde kann sich Karin davor retten, überfahren zu werden. Carlo ist sofort zur Stelle und gesteht Karin schließlich, wie viel er für sie empfindet. Und dieses Liebesgeständnis erweckt Karins alten Kampfgeist! Derweil werden Manu und Toni unfreiwillig Zeugen eines Gesprächs von Alexandra und ihrer Mutter. Manu ist geschockt: Mark ist nicht der Vater von Alexandras ungeborenem Kind!

