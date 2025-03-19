Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 26
24 Min.Ab 6

Manu erlebt ihren schlimmsten Alptraum: Daniel ist weggelaufen, weil er die ewigen Streitereien zwischen Manu und Ralf nicht mehr ertragen hat. Als er endlich gefunden wird, schockiert er Manu mit der Mitteilung, er wolle ins Heim. Auch Marks Welt wird in den Grundfesten erschüttert. Dass Mark und Philip Brüder sind, hat Marks Vertrauensverhältnis zum Adenclan nachhaltig gestört ...

