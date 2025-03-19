Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 40

SAT.1Staffel 1Folge 40
Folge 40

Folge 40Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 40: Folge 40

25 Min.Ab 6

Manu reicht's mal wieder: Sie will nur noch ihren Job als Putzfrau erledigen und sich nicht mehr vom Charme ihres gutaussehenden Chefs einwickeln lassen. Leider wird dem zeitgleich klar, dass er Manu unbedingt braucht, um seinem Konkurrenten Philip ein Schnippchen zu schlagen. Doch Manu hat gerade ein viel größeres Problem: Philips Hund Gandhi bricht in ihrer Obhut leblos zusammen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen