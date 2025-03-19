Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 45

SAT.1Staffel 1Folge 45
Folge 45: Folge 45

23 Min.Ab 6

Manu steht vor einer schweren Entscheidung: Soll sie die Existenz von Eva und Süleyman sichern und dafür Mark ins offene Messer laufen lassen? Manu erzählt schließlich Mark von Philips intriganten Golfplatzplänen, und alles scheint gut auszugehen: Mark kann Philip ausbooten und Süleymans Imbiss wird wiedereröffnet. Doch Eva ist stinksauer auf Manu ...

