Eine wie keine
Folge 79: Folge 79
23 Min.Ab 6
Alexandras Misstrauen gegenüber Mark und seinen Heimlichkeiten wächst. Mark will Manu über Knut seine Hilfe anbieten. Aber Knut lehnt das Angebot eifersüchtig ab und es kommt zu einer Rangelei, bei der Mark verletzt wird. Während Philip bei Ingrid gegen Mark intrigiert, erfährt Alexandra, dass Mark sich mit Manus Freund geprügelt hat - für sie ist klar, dass Mark sie mit Manu betrogen hat!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick