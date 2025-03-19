Eine wie keine
Folge 86: Folge 86
23 Min.Ab 6
Mark weiß nicht, wo Manu steckt, was ihm eigentlich recht ist - denn er hat Alexandra versprochen, dass Manu aus ihrer beider Leben verschwindet. Oliver schlägt vor, Manu in ein anderes Hotel wegzuloben! So erhält Manu, gerade frisch aus dem Kurzurlaub mit Knut und Daniel zurück, ein Wahnsinns-Jobangebot. Als Mark schon glaubt, dass sein Coup aufgeht, erfährt Manu den wahren Grund der Offerte ...
