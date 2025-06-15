Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 10
42 Min.Ab 12

Joan unter Verdacht: Die Drogenbehörde hat es auf sie abgesehen, da bei einem Drogentoten ein Rezept mit ihrem Namen darauf gefunden wurde. Doch Joan kennt den Mann nicht, und das Rezept entpuppt sich als Fälschung - jemand hat in Joans Namen Medikamente verordnet. Die Spur führt zu der Ärztin Dr. Franny Krieg, die unter mehreren falschen Identitäten einen florierenden Tablettenhandel betrieb. Doch Krieg liegt tot in ihrer Praxis - ebenso eine ihrer Kundinnen ...

sixx
