sixxStaffel 5Folge 14
Folge 14: Tod im Livestream

41 Min.Ab 12

Mitten in seinem Livestream wird der Internet-Star O.G. Pwnzr getötet. Sherlock hat schon bald herausgefunden, wo sich O.G. aufhielt, als er ermordet wurde. Eine Analyse von O.G. s Handy ergibt, dass er mit einem gewissen Joey Ng Kontakt hatte. Die beiden sprachen über eine Person namens Tendu. Sherlock, Joan und Bell machen Tendus Hotel ausfindig - doch Tendu ist geflohen. In seinem Zimmer: die Tatwaffe ...

